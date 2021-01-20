Вік коронавірусу встановили вчені. Фото: apau.org.ua

https://racurs.ua/ua/n149275-vik-koronavirusu-sars-cov-2-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Вік коронавірусної хвороби зуміли встановити американські науковці.

З моменту появи коронавірусу вчені з усього світу активно обмінювалися інформацією про нього, в тому числі генетичними даними заражають людей вірусів. Вже до 12 лютого 2020 року був відомий генетичний склад понад 100 зразків вірусу. Про це заявив біолог Тревор Бедфорд із Дослідницького центру раку в Сіетлі Fred hutch, повідомляється на ресурсі Nextstrain.

Зібрана інформація дозволила Бедфорду та його колегам порівняти геноми та зібрати вірусне генеалогічне древо й скласти маршрут поширення зарази від геному до геному, від мутації до мутації.

За словами науковця, у ході напрацювань були виявлені ідентифікуючі мутації у вірусі, коли вони рухаються по земній кулі. Під час поширення вірус мутує, але віруси мають схильну до помилок форму реплікації. Наприклад, сезонні мутації грипу відбуваються раз на 10 днів, тому раптово грип не може стати більш небезпечним.

Виявилося, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до коронавірусної хвороби COVID-19, тісно пов’язаний з коронавірусом кажана, який у 2013 році виявили в Китаї. Але науковці впевнені, що ці два штами повинні були почати розходитися років 20−70 тому.

Ми не маємо поняття, де вірус був досі, — зазначив Бедфорд.

Нагадаємо, китайські вчені з Сичуанського університету науки та техніки створили модель розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Науковці встановили, що вірус руйнує в крові інфікованої людини гемоглобін.