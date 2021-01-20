Возраст коронавируса установили ученые. Фото: apau.org.ua

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Возраст коронавирусной болезни сумели установить американские ученые.

С момента появления коронавируса ученые со всего мира активно обменивались информацией о нем, в том числе генетическими данными вирусом, что заражают людей. Уже к 12 февраля 2020 года был известен генетический состав более 100 образцов вируса. Об этом заявил биолог Тревор Бедфорд из Исследовательского центра рака в Сиэтле Fred hutch, сообщается на ресурсе Nextstrain.

Собранная информация позволила Бедфорду и его коллегам сравнить геномы и собрать вирусное генеалогическое древо и составить маршрут распространения заразы от генома к геному, от мутации к мутации.

По словам ученого, в ходе наработок были обнаружены идентифицирующие мутации в вирусе, когда они движутся по земному шару. Во время распространения вирус мутирует, но вирусы имеют склонную к ошибкам форму репликации. Например, сезонные мутации гриппа происходят раз в 10 дней, поэтому внезапно грипп не может стать более опасным.

Оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к коронавирусной болезни COVID-19, тесно связан с коронавирусом летучей мыши, который в 2013 году обнаружили в Китае. Но ученые уверены, что эти два штамма должны были начать расходиться еще лет 20−70 назад.

Мы не имеем понятия, где вирус был до сих пор, — отметил Бедфорд.

Напомним, китайские ученые из Сычуаньского университета науки и техники создали модель развития коронавирусной болезни COVID-19. Ученые установили, что вирус разрушает в крови инфицированного человека гемоглобин.