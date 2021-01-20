Реакцию Москвы на вступление Грузии и Украины в НАТО спрогнозировали у Байдена

https://racurs.ua/n149276-reakciu-moskvy-na-vstuplenie-gruzii-i-ukrainy-v-nato-sprognozirovali-u-baydena.html

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Перспективы расширения НАТО и возможное вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс прокомментировали у Байдена — кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен обнародовал позицию о принятии в Альянс стран, которые находятся в состоянии войны, в частности Грузии и Украины.

Блинкену во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США напомнили, что Россия оккупировала Грузию и часть Украины и поинтересовались прогнозом о реакции Кремля на пополнение Тбилиси или Киевом рядов оборонного блока. В ответ будущий глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия применяет агрессию против тех стран, которые не защищены членством в НАТО.

О членстве в НАТО есть очень хорошая причина, почему Россия ведет себя агрессивно с теми странами, которые не находятся под зонтиком НАТО… Мы видели в прошлом, что страны, которые присоединились к НАТО, не были мишенью российской агрессии, — сказал Блинкен, пишет «Голос Америки».

Кроме этого, дипломат оценил возможности Грузии пополнить ряды НАТО.

Если такая страна как Грузия способна выполнить требования о членстве в НАТО, если сможет делать взносы в коллективную безопасность, тогда да, НАТО должно быть открытым, — резюмировал вероятный глава Госдепартамента.

Напомним, ранее кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и летального вооружения, которое поможет украинским Вооруженным силам «сохранить территориальную целостность» страны.