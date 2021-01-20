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Главный двигатель мировых конфликтов назвали в Вашингтоне - новости США

Главный двигатель мировых конфликтов назвали в Вашингтоне

20 янв 2021, 13:43
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Главный двигатель мировых конфликтов назвал номинированный президентом Джо Байденом на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената 19 января.

Вопрос коррупции, бесспорно, является одним из главных двигателей конфликта во всем мире. Некоторые наши противники используют коррупцию как инструмент оружия. Но это также и слабое место наших врагов. По всем направлениям мы должны быть более сосредоточенными и обеспеченными, чтобы бороться с коррупцией, — отметил кандидат на главу Госдепартамента США, пишет «Голос Америки».

Он добавил, что внешней угрозой для Украины выступает Россия, однако внутренними угрозами Киева является коррупция и отсутствие институтов эффективного госуправления.


Мы должны помочь украинцам с этим справиться, потому что даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, а угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию, — резюмировал кандидат на должность главного дипломата США.

Напомним, ранее кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и летального вооружения, которое поможет украинским Вооруженным силам «сохранить территориальную целостность» страны.


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