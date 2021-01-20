Когда вырастут зарплаты учителей, рассказал Шмыгаль

Зарплаты учителей могут увеличиться

https://racurs.ua/n149269-kogda-vyrastut-zarplaty-uchiteley-rasskazal-shmygal.html

Ракурс

Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце.

Правительство во время своего заседания сегодня, 20 января, утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, Кабмин выделил на зарплаты учителям в этом году почти 100 млрд грн.

Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами, — заверил премьер.

Министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале отметил, что теперь возглавляемое им министерство сможет проработать собственные нормативно-правовые акты в соответствии с постановлением.

Уже точно можно сказать, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 года на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря — на 8,4%, — подчеркнул министр.

Он также добавил, что все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохранятся и будут начисляться к увеличенным должностным окладам.

Напомним, Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства призвал украинцев оформлять субсидии.