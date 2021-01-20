Коли зростуть зарплати вчителів, розповів Шмигаль

Зарплати вчителів можуть зрости

https://racurs.ua/ua/n149269-koly-zrostut-zarplaty-vchyteliv-rozpoviv-shmygal.html

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Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця.

Уряд під час свого засідання сьогодні, 20 січня, затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, Кабмін виділив на зарплати вчителям у цьому році майже 100 млрд грн.

Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами, — запевнив прем'єр.

Міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі зазначив, що тепер очолюване ним міністерство зможе опрацювати власні нормативно-правові акти відповідно до постанови.

Вже точно можна сказати, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня — на 8,4%, — наголосив міністр.

Він також додав, що усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігатимуться та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.

Нагадаємо, Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду закликав українців оформлювати субсидії.