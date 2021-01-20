Шість справ проти газових монополістів порушив АМКУ — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n149265-shist-sprav-proty-gazovyh-monopolistiv-porushyv-amku-shmygal.html

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Антимонопольний комітет України порушив шість справ проти газових монополістів порушив. Цю інформацію під час засідання уряду 20 січня підтвердив прем'єр Денис Шмигаль.

Останні засідання уряду ми присвятили тарифному питанню і обмежили граничну ціну на газ для населення до 6,99 грн/куб.м. Уряд також вітає рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу — 1,79 грн. Кабмін разом з народними депутатами готує законопроект, який дозволить урівняти в середньому тариф на розподіл, аби він був більш справедливим, — зазначив глава уряду.

За його словами АМКУ відкрив шість справ проти газових монополістів, які несправедливо «задерли» ціни для споживачів.

Сподіваюся, що АМКУ перевірить й інші газові компанії і доведе цю справу до кінця з відповідними рішеннями, штрафами і наведенням порядку на ринку газу, — резюмував Шмигаль.

Також він розповів, що нині триває активна робота щодо розвитку справедливих правил та механізмів на ринку газу. Йдеться про те, щоб всі газопостачальні компанії вже весни-літа представили населенню свої річні продукти.

Нагадаємо, Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ відкрило справи проти шести газзбутів («Київоблгаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Чернігівгаз Збут», «Черкасигаз Збут», «Уманьгаз Збут» та «КиївГазЕнерджи») за ознаками зловживання монопольним положенням при формуванні ціни на газ. Постачальники, використовуючи своє монопольне положення, продавали газ на 2−2,5 грн.

Наприкінці 2020 року Шмигаль доручив т. в. о. голови Міненерго спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ та прозорість формування тарифів на розподіл газу.