Звинувачуваний у вбивстві вчинив спробу самогубства під час засідання суду на Одещині, фото: «ГардИнфо»

https://racurs.ua/ua/n149264-sproba-samogubstva-stalasya-pid-chas-zasidannya-sudu-na-odeschyni-foto-video.html

Ракурс

Спробу самогубства вчинив в залі Роздільнянського районного суду Одеської області Микола Тарасов — звинувачуваний у вбивстві та нарузі над тілом 11-річної дівчинки Дар’ї Лук’яненко, жительки Іванківського району.

Підсудний перед початком засідання заявив, що не вбивав, повідомляє видання «Думская».

Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд, — заявив він і почав різати собі шию гострим предметом.

Тарасова повезли до лікарні для надання медичної допомоги, згодом привезли назад до суду.

Адвокат постраждалих вважає такі дії Тарасова грою на публіку.

Тарасов раніше заявляв, що в СІЗО йому надходять погрози життя від інших арештантів, тому його тримають в окремій камері.

Лук’яненко 13 червня 2019 року пішла на заняття місцевого танцювального гуртка та не повернулася. 19 червня її тіло дістали із вигрібної ями приватного будинку підсудного, розташованого поруч з місцем, де дівчинка зникла.

Основна версія слідства — вбивство на сексуальному ґрунті. На думку слідства, Тарасов готував цей злочин з квітня, при цьому йшлося не конкретно про Лук’яненко, а про будь-яку дитину.

За версією слідства, Лук’яненко Тарасов побачив і вирішив зґвалтувати, коли зайшов на ринок, де працює його мати і мати дівчинки, і взяв в останньої товар.