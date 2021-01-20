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Ракурс
Звинувачуваний у вбивстві вчинив спробу самогубства під час засідання суду на Одещині, фото: «ГардИнфо»

Спроба самогубства сталася під час засідання суду на Одещині (ФОТО, ВІДЕО)

20 січ 2021, 12:53
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Спробу самогубства вчинив в залі Роздільнянського районного суду Одеської області Микола Тарасов — звинувачуваний у вбивстві та нарузі над тілом 11-річної дівчинки Дар’ї Лук’яненко, жительки Іванківського району.

Підсудний перед початком засідання заявив, що не вбивав, повідомляє видання «Думская».

Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд, — заявив він і почав різати собі шию гострим предметом.

Звинувачуваний у вбивстві вчинив спробу самогубства під час засідання суду на Одещині, фото: «Думская»

Тарасова повезли до лікарні для надання медичної допомоги, згодом привезли назад до суду.

Звинувачуваний у вбивстві вчинив спробу самогубства під час засідання суду на Одещині, фото: «Думская»

Адвокат постраждалих вважає такі дії Тарасова грою на публіку.

Тарасов раніше заявляв, що в СІЗО йому надходять погрози життя від інших арештантів, тому його тримають в окремій камері.

Лук’яненко 13 червня 2019 року пішла на заняття місцевого танцювального гуртка та не повернулася. 19 червня її тіло дістали із вигрібної ями приватного будинку підсудного, розташованого поруч з місцем, де дівчинка зникла.


Основна версія слідства — вбивство на сексуальному ґрунті. На думку слідства, Тарасов готував цей злочин з квітня, при цьому йшлося не конкретно про Лук’яненко, а про будь-яку дитину.

За версією слідства, Лук’яненко Тарасов побачив і вирішив зґвалтувати, коли зайшов на ринок, де працює його мати і мати дівчинки, і взяв в останньої товар.

Джерело: Ракурс


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