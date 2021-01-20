Попытка самоубийства произошла во время заседания суда на Одесчине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149264-popytka-samoubiystva-proizoshla-vo-vremya-zasedaniya-suda-na-odeschine-foto-video.htmlРакурс
Попытку самоубийства совершил в зале Раздельнянского районного суда Одесской области Николай Тарасов — обвиняемый в убийстве и надругательстве над телом 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, жительницы Иванковского района.
Подсудимый перед началом заседания заявил, что не убивал, сообщает издание «Думская».
Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд, — заявил он и начал резать себе шею острым предметом.
Тарасова повезли в больницу для оказания медицинской помощи, впоследствии привезли обратно в суд.
Адвокат пострадавших считает такие действия Тарасова игрой на публику.
Тарасов ранее заявлял, что в СИЗО ему поступают угрозы жизни от других арестантов, поэтому его держат в отдельной камере.
Лукьяненко 13 июня 2019 года пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня ее тело достали из выгребной ямы частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.
Основная версия следствия — убийство на сексуальной почве. По мнению следствия, Тарасов готовил это преступление с апреля, при этом речь шла не конкретно о Лукьяненко, а о любом ребенке.
По версии следствия, Лукьяненко Тарасов увидел и решил изнасиловать, когда зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар.