Обвиняемый в убийстве совершил попытку самоубийства во время заседания суда Одесской области, фото: «ГардИнфо»

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Попытку самоубийства совершил в зале Раздельнянского районного суда Одесской области Николай Тарасов — обвиняемый в убийстве и надругательстве над телом 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, жительницы Иванковского района.

Подсудимый перед началом заседания заявил, что не убивал, сообщает издание «Думская».

Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд, — заявил он и начал резать себе шею острым предметом.

Тарасова повезли в больницу для оказания медицинской помощи, впоследствии привезли обратно в суд.

Адвокат пострадавших считает такие действия Тарасова игрой на публику.

Тарасов ранее заявлял, что в СИЗО ему поступают угрозы жизни от других арестантов, поэтому его держат в отдельной камере.

Лукьяненко 13 июня 2019 года пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня ее тело достали из выгребной ямы частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

Основная версия следствия — убийство на сексуальной почве. По мнению следствия, Тарасов готовил это преступление с апреля, при этом речь шла не конкретно о Лукьяненко, а о любом ребенке.

По версии следствия, Лукьяненко Тарасов увидел и решил изнасиловать, когда зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар.