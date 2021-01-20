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Ракурс
Военнослужащего ВСУ разоблачили на торговле пластидом. Фото: СБУ

Военнослужащего ВСУ на Сумщине разоблачили на торговле взрывчаткой (ФОТО)

20 янв 2021, 12:48
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Служба безопасности Украины задержала на Сумщине военнослужащего Вооруженных сил Украины во время сбыта партии взрывчатки.

Военный пытался сбыть 3 кг пластида с детонатором. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск, во время которого изъяли еще 1,5 кг пластида. Оказалось, что военный уже не первый раз продавал взрывчатку. Об этом 20 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Дело расседлывает полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона.

Военнослужащего ВСУ разоблачили на торговле пластидом. Фото: СБУ


Военнослужащего ВСУ разоблачили на торговле пластидом. Фото: СБУ

Напомним, в августе правоохранители установили, что экс-руководитель одного из предприятий оборонного комплекса, бывший военный и действующий военнослужащий ВСУ наладили торговлю крадеными комплектующими к военным вертолетам Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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