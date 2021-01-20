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Ракурс
Председатель ОБСЕ вылетела на Донбасс вместе с Кулебой. Фото: ukrinform.ua

Председатель ОБСЕ вылетела на Донбасс с Кулебой (ФОТО)

20 янв 2021, 12:33
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На Донбасс полетели глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега своими глазами увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ), — написал Кулеба в Twitter.

В комментариях люди просят главу ОБСЕ быть объективной в вопросе российской агрессии в Донбассе.

Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде находится в Украине с двухдневным рабочим визитом. С 1 января 2021 председательство в ОБСЕ перешло от Албании к Швеции.


Напомним, Киев готовит ноту ОБСЕ из-за обострения на Донбассе.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе намерена информировать наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ в связи с грубым нарушением российскими оккупационными войсками режима «тишины» в районе Водяного, где враг использовал тяжелое вооружение.

Источник: Ракурс


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