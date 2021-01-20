Голова ОБСЄ вилетіла на Донбас разом з Кулебою. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n149262-golova-obsie-vyletila-na-donbas-razom-z-kulebou-foto.html

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На Донбас вилетіли голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ), — написав Кулеба в Twitter.

У коментарях люди просять голову ОБСЄ бути об'єктивною в питанні російської агресії на Донбасі.

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом. З 1 січня 2021 року головування в ОБСЄ перейшло від Албанії до Швеції.

Нагадаємо, Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі має намір інформувати спостережну моніторингову місію ОБСЄ у зв’язку з грубим порушенням російськими окупаційними військами режиму «тиші» в районі Водяного, де ворог використав важке озброєння.