52% украинцев не хотят бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Фото: УП

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Вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 хотят не все граждане.

52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными. Готовы к бесплатной вакцинации 43% граждан. При этом поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала, поскольку в ноябре бесплатную прививку поддерживали 55%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Вместе с тем несколько возросло количество тех, кто готов привиться платной вакциной. Если препарат будет доступен в аптеках, то его будут принимать 39% граждан, не готовы — 56% респондентов.

При этом противниками вакцинации выступают люди в возрасте от 30 до 49 лет, женщины, жители небольших городов и те, кто не боятся заболеть коронавирусом.

Социологи отметили, что исследование продолжалось 14−16 января. Представители «Рейтинга» методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Отмечается, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Напомним, результаты социологического исследования показывают, что введение локдауна, который действует с 8 января по 24 января, поддерживают 51%, противоположного мнения — 46%.