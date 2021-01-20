В Одессе «заминировали» ряд детских учреждений, фото: Национальная полиция

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Ракурс

В Одессе «заминировали» 186 садов и учебно-воспитательных комплексов.

Соответствующее сообщение поступило на электронный адрес Нацполиции. Об этом сегодня, 20 января, утром сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что проверку этого сообщения осуществляют около сотни полицейских.

По состоянию на 11.15 взрывоопасные устройства или предметы не обнаружены.

Детей в детсадах вывели на прогулки, сообщает издание «Думская». По информации издания, родителям предлагают по возможности забрать детей.

Стоит добавить, что это уже второе за последние дни сообщение о массовом минировании дошкольных учреждений в Одессе. На прошлой неделе, 15 января, полиция получила анонимное сообщение на электронную почту о «заминировании» 185 детсадов.

Тогда в сообщении утверждалось, что взрывы произойдут 15 января во период с 15.00 до 24.00. Проведенная правоохранителями в тот день проверка взрывных устройств не обнаружила.

Напомним, в июле 2019 году в Одессе «заминировали» морской вокзал. Автор соответствующего анонимного сообщения, в частности, требовал запретить военным кораблям НАТО заходить в акваторию одесского порта.