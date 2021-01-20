Ключевые угрозы для Украины определили в команде Байдена

https://racurs.ua/n149259-kluchevye-ugrozy-dlya-ukrainy-opredelili-v-komande-baydena.html

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Ключевые угрозы для Украины оценил кандидат президента Джо Байдена на пост Государственного секретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената 19 января. Блинкен выступил за предоставление Киеву военной помощи, а также подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией.

Я провел много времени (изучая — ред.) Украину, когда был в правительстве. Я разделяю вашу преданность в попытках помочь ей, особенно в противостоянии агрессии, которую мы увидели со стороны России — как в ходе аннексии Крыма, так и, конечно, в конфликте на Донбассе. Мы должны помочь украинцам справиться и с этим, потому что даже если нам удастся хотя бы помочь им удержать Россию на расстоянии, если эта угроза изнутри будет продолжаться, то им будет очень сложно построить жизнеспособную демократию, — сказал Блинкен, пишет «Голос Америки».

Он добавил, что будет поддерживать предоставление летального оружия Украине, которая борется с российской агрессией.

Россия — это внешняя угроза. Впрочем, есть угроза внутренняя — это коррупция, отсутствие институтов, обеспечивающих эффективное госуправление. И мы должны помочь украинцам в этом тоже, — отметил Блинкен.



Он напомнил, что еще три года назад писал о необходимости предоставления Киеву оборонной помощи в издании The New York Times. По его мнению, американская помощь в свое время поспособствовала ВСУ в усилении позиций на Донбассе. Также дипломат выступил за помощь украинской армии программой военных учений.

Ожидается, что уже к концу недели Блинкена утвердят на должность главы американского внешнеполитического ведомства.