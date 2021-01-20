Поставки летального вооружения Украине — у Байдена определились с позицией

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Поставки летального вооружения Украине поддержали кандидаты нового президента США Джо Байдена на посты руководителей Пентагона и Госдепартамента. Предполагаемый будущий министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Киеву оружия.

Я поддерживаю предоставление помощи оружием, чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты. Украина также имеет критически важные запросы, не связанные с оружием, такие как безопасное оборудование связи, которое финансируется через Инициативу по помощи Украине в области безопасности (USAI), — говорится в заявлении Остина Сенату США, пишет «Голос Америки».

На вопрос, нужно ли увеличить помощь Украине оружием, Остин ответил:

Сейчас есть хороший баланс летальной и нелетальной помощи, соответствующий потребностям Украины, — отметил политик.

Также Остин обещал «сделать необходимые изменения» в будущем, если понадобится.

Кандидат на пост Госсекретаря США Энтони Блинкен также заявил, что поддерживает идею предоставления Украине американских вооружений.

Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений, — сказал 19 января Блинкен.

Напомним, администрация избранного президента США Джо Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2».