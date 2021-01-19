Газопровод «Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию, фото: Pjotr Mahhonin

https://racurs.ua/n149239-novye-sankcii-za-severnyy-potok-2-vveli-ssha.html

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Экономические санкции, связанные с попыткой России построить газопровод «Северный поток-2», который по дну Балтийского моря должен соединить РФ и Германию, ввел Минфин США.

Санкции распространены на российское судно «Фортуна», которое предназначено для укладки труб на дне моря и задействовано в строительстве газопровода, и компании КВИ-РУС, которая им обладает. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

«Северный поток-2» грозит жизненно важным национальным интересам США и Европы, — подчеркивает пресс-служба посольства США в Украине.

В заявлении посольства отмечается, что «Северный поток-2», если он будет завершен, даст России возможности полностью обойти Украину, лишит наше государство жизненно важных доходов и откроет путь для дальнейших агрессивных действий России.

Кроме того, газопровод предоставит России возможность использовать природные ресурсы в качестве инструмента политического давления и влияния на Западную Европу.

Мы и в дальнейшем поддерживаем энергетическую безопасность Украины и блокируем попытки России использовать энергетику для осуществления преступного влияния, — подчеркивается в заявлении посольства.



Также США ввели санкции против российских танкеров «Максим Горький» и Sierra, а также российской компании Rustanker LLC. Эти санкции связаны с поддержкой бизнеса нелегитимного режима в Венесуэле.

Напомним, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG недавно вышла из проекта «Северный поток-2».