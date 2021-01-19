20 января отмечают День Автономной республики Крым и Собор Иоанна Предтечиhttps://racurs.ua/n149238-20-yanvarya-otmechaut-den-avtonomnoy-respubliki-krym-i-sobor-ioanna-predtechi.htmlРакурс
20 января в Украине отмечают День Автономной республики Крым. Эта дата была выбрана, поскольку 20 января 1991 года большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление крымской автономии.
В результате 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». 26 февраля 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, а с 21 сентября 1994 года крымская автономия называется Автономная республика Крым.
В 2014 году Россия оккупировала территорию Крыма.
Православная церковь 20 января отмечает Собор Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). По церковной традиции, на следующий день после больших Господних и Богородичных праздников вспоминают тех святых, которые сыграли роль в данном священном событии.
Поэтому на следующий день после Крещения Господнего чтят того, кто послужил его совершению.
В христианстве Иоанн Креститель — предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие, а затем крестивший в водах Иордана. Считается, что святого обезглавили около 30 года по приказу царя Ирода Антипы.
Народные приметы:
- если в этот день на небе полный месяц — весной будет сильное наводнение;
- дождь или туман в этот день предвещает богатый урожай хлеба;
- если над водой висят облака — стоит ожидать хорошего урожая хлеба;
- если в этот день погода ясная — летом будет засушливая погода.