20 января отмечают день автономной республики Крым, фото: «Тверезий погляд»

https://racurs.ua/n149238-20-yanvarya-otmechaut-den-avtonomnoy-respubliki-krym-i-sobor-ioanna-predtechi.html

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20 января в Украине отмечают День Автономной республики Крым. Эта дата была выбрана, поскольку 20 января 1991 года большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление крымской автономии.

В результате 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». 26 февраля 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, а с 21 сентября 1994 года крымская автономия называется Автономная республика Крым.

В 2014 году Россия оккупировала территорию Крыма.

Православная церковь 20 января отмечает Собор Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). По церковной традиции, на следующий день после больших Господних и Богородичных праздников вспоминают тех святых, которые сыграли роль в данном священном событии.

Поэтому на следующий день после Крещения Господнего чтят того, кто послужил его совершению.

В христианстве Иоанн Креститель — предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие, а затем крестивший в водах Иордана. Считается, что святого обезглавили около 30 года по приказу царя Ирода Антипы.

Народные приметы: