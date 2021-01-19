Тупицкий отреагировал на сообщение о подозрении 10-страничным заявлением Венедиктовой

Александр Тупицкий, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n149237-tupickiy-otreagiroval-na-soobschenie-o-podozrenii-10-stranichnym-zayavleniem-venediktovoy.html

Ракурс

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий отреагировал на сообщение ему о подозрении следователями Государственным бюро расследований (ГБР), которое произошло сегодня, 19 января.

На сайте КСУ опубликовано 10-страничное заявление Тупицкого, адресованное генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.

В заявлении Тупицкий подчеркивает, что, согласно нормам законодательства о КСУ, судьям КСУ о подозрении должен сообщать генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

По словам Тупицкого, он не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве, поэтому его не могут вызвать на допрос в качестве подозреваемого.

В то же время глава КСУ утверждает, что указ президента Владимира Зеленского о его отстранении является незаконным.

Поэтому в заявлении он просит Венедиктову «при наличии оснований» сообщить ему о подозрении «в предусмотренном законом порядке» и обратиться к Зеленскому, чтобы тот отменил указ о его отстранении. Тупицкий подчеркивает, что соответствующий указ был выдан до признания его подозреваемым «в установленном законом порядке».

Готов прибыть для участия в соответствующих процессуальных действиях в определенные Вами или компетентным лицом время и место, — заверил он.

Также Тупицкий просит Венедиктову «принять меры для надлежащего правового реагирования» в отношении прокуроров и следователей ГБР, которые, по мнению главы КСУ, допустили в этой ситуации «нарушение закона и служебные злоупотребления».

Напомним, Тупицкого подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384 и ст. 386 Уголовного кодекса.