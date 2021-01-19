Глобальное потепление может повлиять на положение тропического пояса

https://racurs.ua/n149236-globalnoe-poteplenie-neravnomerno-izmenit-polojenie-tropicheskogo-poyasa-zemli-uchenye.html

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Изменения климата в будущем приведут к неравномерному смещению пояса тропических дождей — узкой полосы сильных осадков вблизи экватора.

Это может угрожать продовольственной безопасности миллиардов людей. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает издание Phys со ссылкой на статью в Nature Climate Change.

Так, результаты исследования показывают, что дождевой пояс буде двигаться на север в части Восточного полушария, в то время как в районах Западного полушария он будет двигаться на юг.

Согласно исследованию, смещение пояса тропических дождей на север над восточной частью Африки и Индийским океаном приведет к дальнейшему усилению засух на юго-востоке Африки и Мадагаскаре, в дополнение к усилению наводнений на юге Индии.

Смещение на юг пояса дождей над восточными частями Тихого океана и Атлантическим океаном приведет к большим засухам в Центральной Америке.

Пояс дождей в Азии будет двигаться на север из-за более быстрого, чем в других регионах, нагрева атмосферы, вызванного, в частности, таянием ледников в Гималаях и потерей снежного покрова в северных районах.

В то же время в Западном полушарии ослабление теплого течения Гольфстрим и глубоководных течений в Северной Атлантике, вероятно, будет иметь противоположный эффект — повлечет смещение тропического дождевого пояса на юг.

Сложность системы Земли является пугающей, с зависимостями и петлями обратной связи во многих процессах и масштабах, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые установили, что деятельность тропических муравьев ускоряет глобальное потепление.