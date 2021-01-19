Нацбанк выпустит серебряную банкноту с Лесей Украинкой, фото: «Дебет-Кредит»

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Нацбанк выпустит сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки — выдающейся украинской писательницы, переводчицы, фольклористки, общественной и культурной деятельницы.

Дизайн сувенирной банкноты повторяет дизайн обновленной банкноты 200 грн, на лицевой стороне которой изображена Леся Украинка, а на обратной — въездную башню Луцкого замка. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Сувенирную банкноту выпустят 21 января, она будет изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы. Масса в чистоте составит не менее 124,4 г.

Реализация сувенирной банкноты на первом этапе будет происходить через электронные аукционы.

Напомним, в 2018 году Нацбанк представил коллекционные монеты необычной формы.