Нацбанк випустить срібну банкноту з Лесею Українкою, фото: «Дебет-Кредит»

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Нацбанк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 грн з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки — видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки.

Дизайн сувенірної банкноти повторює дизайн оновленої банкноти 200 грн, на лицевому боці якої зображено Лесю Українку, а на зворотній — в’їзну вежу Луцького замку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Сувенірну банкноту випустять 21 січня, вона буде виготовлена зі срібла 999,9 проби. Маса в чистоті становитиме не менше 124,4 г.

Реалізація сувенірної банкноти на першому етапі відбуватиметься через електронні аукціони.

Нагадаємо, у 2018 році Нацбанк представив колекційні монети незвичайної форми.