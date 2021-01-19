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Нацбанк випустить срібну банкноту з Лесею Українкою, фото: «Дебет-Кредит»

Сувенірну срібну банкноту випустить Нацбанк до ювілею Лесі України (ФОТО)

19 січ 2021, 18:39
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Нацбанк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 грн з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки — видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки.

Дизайн сувенірної банкноти повторює дизайн оновленої банкноти 200 грн, на лицевому боці якої зображено Лесю Українку, а на зворотній — в’їзну вежу Луцького замку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Сувенірна срібна банкнота, інфографіка: НБУ

Сувенірну банкноту випустять 21 січня, вона буде виготовлена зі срібла 999,9 проби. Маса в чистоті становитиме не менше 124,4 г.


Реалізація сувенірної банкноти на першому етапі відбуватиметься через електронні аукціони.

Нагадаємо, у 2018 році Нацбанк представив колекційні монети незвичайної форми.

Джерело: Ракурс


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