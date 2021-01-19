Руїнам міста Караль вже 5 тис. років, фото: «Вікіпедія»

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Епідемія коронавірусу загрожує не лише нині живучим людям, а й опосередковано може завдати непоправної шкоди спадку попередніх поколінь.

Знайдені кілька десятків років тому руїни найдавнішого міста Америки Караля у Перу перебувають під загрозою знищення скватерами (фермерами, які незаконного захоплюють землі), котрі стверджують, що епідемія коронавірусу не залишила їм іншого вибору, повідомляє Phys.

Більше того, скватери навіть пригрозили убивством археологу Рут Шейді, котра відкрила Караль і зараз проживає поряд із руїнами, якщо вона заважатиме їм.

Зазначається, що Караль, вік якого становить 5 тис. років, був унесений до переліку об'єктів Всесвітнього спадку ЮНЕСКО у 2009 році і його пошкодження є серйозним злочином. Проте перспектива тюремного ув’язнення не лякає скватерів.

Масове заселення території розпочалося в березні, коли в Перу оголосили карантин. Тоді до руїн міста почали приходити люди і вирощувати там різноманітні сільгоспкультури. На думку експертів, така діяльність становить загрозу для археологічних артефактів.

Караль займає площу 66 га, 10 з них вже зайняли скватери, котрі продовжують прибувати.

Крім того, були випадки розграбування археологічних пам’яток.

Руїни міста, яке було сучасником єгипетських фараонів та стародавніх цивілізації Месопотамії, розташовані за 182 км на північ від столиці Перу міста Ліма, за 20 км від узбережжя Тихого океану.

Нагадаємо, у 2018 році учені виявили в Південній Америці прабатьківщину шоколаду.