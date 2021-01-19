Развалинам города Караль уже 5 тыс. лет, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n149234-drevneyshiy-gorod-ameriki-pod-ugrozoy-unichtojeniya-iz-za-koronavirusa-detali.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса угрожает не только ныне живущим людям, но и косвенно может нанести непоправимый вред наследию предыдущих поколений.

Обнаруженные несколько десятков лет назад руины самого древнего города Америки Караля в Перу находятся под угрозой уничтожения скваттерами (фермерами, незаконного захватывающими земли), которые утверждают, что эпидемия коронавируса не оставила им другого выбора, сообщает Phys.

Более того, скваттеры даже пригрозили убийством археологу Рут Шейди, которая открыла Караль и сейчас проживает рядом с руинами, если она будет мешать им.

Отмечается, что Караль, возраст которого составляет 5 тыс. лет, был внесен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году и его повреждение является серьезным преступлением. Однако перспектива тюремного заключения не пугает скваттеров.

Массовое заселение территории началось в марте, когда в Перу объявили карантин. Тогда к развалинам города стали приходить люди и выращивать там различные сельхозкультуры. По мнению экспертов, такая деятельность представляет угрозу для археологических артефактов.

Караль занимает площадь 66 га, 10 из них уже заняли скваттеры, которые продолжают прибывать.

Кроме того, были случаи разграбления археологических памятников.

Руины города, который был современником египетских фараонов и древних цивилизации Месопотамии, расположены за 182 км к северу от столицы Перу Лимы, в 20 км от побережья Тихого океана.

Напомним, в 2018 году ученые обнаружили в Южной Америке прародину шоколада.