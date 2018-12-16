НБУ выпустит банкноту номиналом 100 грн такую же, как во времена Украинской народной республики (ФОТО)

НБУ выпустил купюру времен УНР. Фото: Бизнес Журнал

https://racurs.ua/n115701-nbu-vypustit-banknotu-nominalom-100-grn-takuu-je-kak-vo-vremena-ukrainskoy-narodnoy-respubliki.html

Racurs.ua

Национальный банк Украины (НБУ) выпустит банкноту номиналом 100 грн, которая будет иметь почти такой же дизайн, как банкнота во времена Украинской народной республики (УНР). Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Новую банкноту выпустят завтра, 17 декабря. Она воспроизводит дизайн банкноты, которая была введена в оборот 17 октября 1918 года, ее номинал тоже был 100 грн.

В НБУ отметили, что банкнота будет сувенирной, то есть ею нельзя будет рассчитаться. Ее выпуск посвятили 100-летию событий Украинской революции 1917−1921 годов и введению в обращение первых украинских бумажных денег.

Тираж сувенирной банкноты запланирован в 100 тыс. штук, в том числе 50 тыс. будут в сувенирной упаковке. Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты воспроизводит банкноту 1918 года и дополненное надписями «Украина» и «К событиям Украинской революции 1917−1921». Слева на лицевой стороне также изображен трезубец. Снизу слева от основного изображения — надпись «100 лет», цвет которой изменяется от зеленого до золотистого, в зависимости от угла наклона банкноты. В НБУ отметили, что стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубое свечение.

Дизайн банкноты создали и художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Напомним, что в НБУ объявили, как будут работать банки на новогодние праздники.