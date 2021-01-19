Глобальне потепління може вплинути на положення тропічного поясу

https://racurs.ua/ua/n149236-globalne-poteplinnya-nerivnomirno-zminyt-polojennya-tropichnogo-poyasu-zemli-ucheni.html

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Зміни клімату в майбутньому спричинять нерівномірне зміщення поясу тропічних дощів — вузької смуги сильних опадів поблизу екватора.

Це може загрожувати продовольчій безпеці мільярдів людей. Такого висновку дійшли американські учені, повідомляє видання Phys з посиланням на статтю в Nature Climate Change.

Так, результати дослідження свідчать, що дощовий пояс рухатиметься на північ у частині Східної півкулі, а той час як у районах Західної півкулі він рухатиметься на південь.

Згідно з дослідженням, зміщення поясу тропічних дощів на північ над східною частиною Африки та Індійським океаном призведе до подальшого посилення засух на південному сході Африки та Мадагаскарі, на додаток до посилення повеней на півдні Індії.

Зміщення на південь поясу дощів над східними частинами Тихого океану та Атлантичним океаном спричинить більші посухи в Центральній Америці.

Пояс дощів в Азії рухатиметься на північ через більш швидке, ніж в інших регіонах, нагрівання атмосфери, спричинене, зокрема, таненням льодовиків в Гімалаях та втратою снігового покриву в північних районах.

Водночас у Західній півкулі ослаблення теплої течії Гольфстрім та глибоководних течій у Північній Атлантиці, ймовірно, матиме протилежний ефект — спричинить зміщення тропічного дощового поясу на південь.

Складність системи Землі є лякаючою, з залежностями і петлями зворотного зв’язку в багатьох процесах і масштабах, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що діяльність тропічних мурах прискорює глобальне потепління.