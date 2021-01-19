Тупицький відреагував на повідомлення про підозру 10-сторінковою заявою Венедіктовій

Олександр Тупицький, фото: «РБК-України»

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Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький відреагував на повідомлення йому про підозру слідчими Державним бюро розслідувань (ДБР), котре сталося сьогодні, 19 січня.

На сайті КСУ опублікована 10-сторінкова заява Тупицького, адресована генпрокурору України Ірині Венедіктовій.

У заяві Тупицький наголошує, що, згідно з нормами законодавства про КСУ, суддям КСУ про підозру має повідомляти генпрокурор або особа, котра виконує його обов’язки.

За словами Тупицького, він не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні, тому його не можуть викликати на допит як підозрюваного. Водночас голова КСУ стверджує, що указ президента Володимира Зеленського про його відсторонення є незаконним.

Тож у заяві він просить Венедіктову «за наявності підстав» повідомити йому про підозру «в передбаченому законом порядку» та звернутися до Зеленського, щоб той скасував указ про його відсторонення. Тупицький наголошує, що відповідний указ був виданий до визнання його підозрюваним «в установленому законом порядку».

Готовий прибути для участі у відповідних процесуальних діях у визначені Вами або компетентною особою час і місце, — запевнив він.

Також Тупицький просить Венедіктову «вжити заходів належного правового реагування» щодо прокурорів та слідчих ДБР, котрі, на думку голови КСУ, допустили в цій ситуації «порушення закону та службові зловживанн».

Нагадаємо, Тупицького підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384 і ст. 386 Кримінального кодексу.