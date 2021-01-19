20 січня відзначають день автономної республіки Крим, фото: «Тверезий погляд»

https://racurs.ua/ua/n149238-20-sichnya-vidznachaut-den-avtonomnoyi-respubliky-krym-ta-sobor-ioanna-predtechi.html

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20 січня в Україні відзначають День Автономної республіки Крим. Цю дату було обрано, оскільки 20 січня 1991 року більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення кримської автономії.

В результаті 12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки». 26 лютого 1992 року Кримська АРСР була перейменована на Республіку Крим, а з 21 вересня 1994 кримська автономія має назву Автономна республіка Крим.

У 2014 році Росія окупувала територію Криму.

Православна церква 20 січня відзначає Собор Іоанна Предтечі (Іоана Хрестителя). За церковною традицією, наступного дня після великих Господніх та Богородичних свят згадують тих святих, які відіграли роль у даній священній події.

Тож наступного дня після Хрещення Господнього вшановують того, хто послужив його звершенню.

У християнстві Іоан Хреститель — попередник Ісуса Христа, який пророкував його пришестя, а згодом хрестив у водах Йордану. Вважається, що святого обезголовили близько 30 року за наказом царя Ірода Антипи.

Народні прикмети: