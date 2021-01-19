Газогін «Північний потік-2» має з’єднати Росію та Німеччину, фото: Pjotr Mahhonin

https://racurs.ua/ua/n149239-novi-sankciyi-za-pivnichnyy-potik-2-vvely-ssha.html

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Економічні санкції, пов’язані з намаганням Росії збудувати газогін «Північний потік-2», який по дну Балтійського моря має з'єднати РФ та Німеччину, запровадив Мінфін США.

Санкції поширено на російське судно «Фортуна», котре призначене для укладання труб на дні моря і задіяне в спорудженні газогону, та компанію КВИ-РУС, яка ним володіє. Про це повідомляє прес-служба американського відомства.

«Північний потік-2» загрожує життєво важливим національним інтересам США і Європи, — наголошує прес-служба посольства США в Україні.

У заяві посольства наголошується, що «Північний потік-2», якщо він буде завершений, дасть Росії можливості повністю обійти Україну, позбавить нашу державу життєво важливих доходів та відкриє шлях для подальших агресивних дій Росії.

Крім того, газогін надасть Росії можливість використовувати природні ресурси як інструменту політичного тиску та впливу на Західну Європу.

Ми й надалі підтримуємо енергетичну безпеку України й блокуємо спроби Росії використовувати енергетику для здійснення злочинного впливу, — наголошується в заяві посольства.



Також США запровадили санкції проти російських танкерів «Максим Горький» та Sierra, а також російської компанії Rustanker LLC. Ці санкції пов’язані з підтримкою бізнесу нелегітимного режиму у Венесуелі.

Нагадаємо, швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG нещодавно вийшла з проекту «Північний потік-2».