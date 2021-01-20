Поставки летального озброєння Україні — у Байдена визначилися з позицією

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Поставки летального озброєння Україні підтримали кандидати нового президента США Джо Байдена на посади керівників Пентагону і Держдепартаменту. Ймовірний майбутній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підтримує надання Києву зброї.

Я підтримую надання допомоги зброєю, щоб забезпечити наявність у України зброї, необхідної для самозахисту. Україна також має критично важливі запити, не пов’язані зі зброєю, такі як безпечне обладнання зв’язку, яке фінансується через Ініціативу по допомогу Україні в галузі безпеки (USAI), — говориться в заяві Остіна Сенату США, пише «Голос Америки».

На питання, чи потрібно збільшити військову допомогу Україні, Остін відповів:

Зараз існує хороший баланс летальної і нелетальної допомоги, що відповідає потребам України, — зазначив політик.

Також він обіцяв «зробити необхідні зміни» в майбутньому, якщо це знадобиться.

Кандидат на пост Держсекретаря США Ентоні Блінкен також заявив, що підтримує ідею надання Україні американського озброєння.

Я підтримую надання оборонної допомоги Україні у вигляді озброєння, — сказав 19 січня Блінкен.

Нагадаємо, адміністрація обраного президента США Джо Байдена вживатиме заходів, щоб зупинити будівництво газогону «Північний потік-2».