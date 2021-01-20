Трамп хоче створити свою політичну партію. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149253-tramp-nadumav-stvoryty-vlasnu-partiu-the-wall-street-journal.html

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Дональд Трамп, чинний президент Сполучених Штатів Америки, запланував створити в країні нову політичну партію.

Створення нової політсили американський лідер вже обговорив із своїми соратниками. Трамп запропонував її назвати «Патріотичною партією». Поки Білий дім не коментував офіційно цю інформацію, тому невідомо, чи буде нова партія. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

При цьому у президента США почалися конфлікти в середині Республіканської партії. Так, Мітч Макконнелл звинуватив Трампа у провокуванні заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Як відомо, в США основні партії — Демократична і Республіканська. Дональд Трамп представляє республіканців, але після штурму Капітолія стосунки з партією погіршилися.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із прощальним зверненням напередодні інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Поки ще чинний президент похвалив себе за те, що не почав нову війну та прокоментував штурм Капітолію.