Дональд Трамп виступив із прощальним зверненням. Фото:

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Трамп заявив, що пишається тим, що йому першому з американських президентів удалося уникнути нових воєн за кілька десятиліть. Президент відзначив, що внаслідок сміливою дипломатії вдалося досягти низки історичних мирних угод на Близькому Сході. Виступ глави держави опублікували на YouTube-каналі Білого дому.

Я особливо пишаюся тим, що є першим президентом за кілька десятиліть, який не почав нових воєн. Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому, — заявив він.

Прокоментував Трамп і штурм Капітолію 6 січня, внаслідок якого загинули п’ятеро осіб. Глава держави відзначив, що політичне насилля — це напад на всі цінності та свободи, якими дорожать американці. Також Трамп додав, що «молиться за успіх» нової адміністрації Байдена.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп записала останнє послання для американців у якості першої леді. Вона попросила громадян відмовитися від насильства, і відзначила медиків, що залучені до боротьби з коронавірусом.