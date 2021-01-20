Дональд Трамп выступил с прощальным обращением. Фото:

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, выступил с прощальным обращением накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Трамп заявил, что гордится тем, что ему первому из американских президентов удалось избежать новых войн за несколько десятилетий. Президент отметил, что в результате смелой дипломатии удалось достичь ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Выступление главы государства опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой, — заявил он.

Прокомментировал Трамп и штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли пять человек. Глава государства отметил, что политическое насилие — это нападение на все ценности и свободы, которыми дорожат американцы. Также Трамп добавил, что «молится за успех» новой администрации Байдена.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп записала последнее послание для американцев в качестве первой леди. Она попросила граждан отказаться от насилия, и отметила медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусом.