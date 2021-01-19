Владимир Черняк, фото: В.С.Билецький

https://racurs.ua/n149243-odin-iz-osnovateley-narodnogo-ruha-umer-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Владимир Черняк, один из основателей Народного руха (с 1999 года — член Украинского народного руха, впоследствии — Украинской народной партии), ушел из жизни 18 января в возрасте 79 лет.

Сообщение об этом сегодня, 19 января, появилось на его странице в социальной сети Фейсбук.

Его не стало ночью 18 января 2021 после длительной борьбы с ковидом, — отмечается в сообщении.

Черняк родился в 1941 году на Ровенщине. Учился на экономическом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко.

С 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР.

С 1998 по 2002 годы был народным депутатом Украины в составе Верховной Рады III созыва (победил на избирательном округе № 153 в Ровенской области). По спискам «Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» попал в Верховную Раду IV созыва (2002−2006 годы).

В 1994 году баллотировался в мэры Киева.

Черняк работал заведующим отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главным научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

В 2001 году был награжден орденом «За заслуги» III степени (2001) «за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, весомые трудовые достижения и по случаю 10-й годовщины независимости Украины».

Напомним, в июне 2018 года умер первый глава Верховного Руха Иван Драч.