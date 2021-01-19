Во время беспорядков в Новых Санжарах, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n149242-besporyadki-v-novyh-sanjarah-aktivnye-uchastniki-poluchili-po-pyat-let-lisheniya-svobody.html

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Беспорядки в Новых Санжарах произошли 20 февраля 2020 года при размещении в санатории в этом населенном пункте украинцев, доставленных из тогдашнего эпицентра эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 — китайского города Уханя.

Активным участникам беспорядков вынесены судебные приговоры. Всего приняты решения по 13 фигурантам, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Пятерых участников беспорядков, от действий которых пострадали правоохранители, приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в один год.

Четыре участника беспорядков были признаны виновными в блокировании транспортных средств. Их и еще двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Двух лиц, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными, освободили от уголовной ответственности.

В МВД отмечают, что во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и один гражданский.

Напомним, во время конфликта в Новых Санжарах митингующие блокировали дороги, жгли мусор и бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни.