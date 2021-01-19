Під час заворушень у Нових Санжарах, фото: «РБК-Україна»

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Заворушення у Нових Санжарах сталися 20 лютого 2020 року під час розміщення в санаторії у цьому населеному пункті українців, доставлених з тодішнього епіцентру епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 — китайського міста Уханя.

Активним учасникам заворушень винесені судові вироки. Загалом ухвалено рішення щодо 13 фігурантів, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

П’ятьох учасників заворушень, від дій яких постраждали правоохоронці, засуджено до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

Чотирьох учасників заворушень було визнано винними у блокуванні транспортних засобів. Їх та ще двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Двох осіб, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними, звільнили від кримінальної відповідальності.

У МВС зазначають, що під час заворушень у Нових Санжарах постраждали дев’ять поліцейських та один цивільний.

Нагадаємо, під час конфлікту у Нових Санжарах мітингувальники блокували дороги, палили сміття та кидали в автобуси з евакуйованими громадянами каміння.