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Ракурс
Під час пожежі в церкві на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині на Водохреще горіла церква (ФОТО)

19 січ 2021, 21:57
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Пожежа в церкві сталася сьогодні, 19 січня, на Дніпропетровщині.

У селі Новоолександрівка спалахнула пожежа в будівлі церкви «Святого Феодосія Чернігівського», повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інформація про займання надійшла до рятувальників о 13.40. О 15.20 пожежу було локалізовано на площі 800 кв. м, а о 16.43 — ліквідовано.

Жертв та постраждалих в результаті цього інциденту немає. До боротьби з вогнем були залучені 35 вогнеборців та шість одиниць техніки.

Під час пожежі в церкві на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Під час пожежі в церкві на Дніпропетровщині, фото: ДСНС


Під час пожежі в церкві на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кіровоградській області на Різдво сталася пожежа у церкві «Святого Костянтина та Олени», розташованій у селі Копанки Маловисківського району. Займання виникло вранці 7 січня 2021 року, повністю ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося о 13.55.

Джерело: Ракурс


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