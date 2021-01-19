Во время пожара в церкви на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

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Пожар в церкви произошел сегодня, 19 января, на Днепропетровщине.

В селе Новоалександровка вспыхнул пожар в здании церкви «Святого Феодосия Черниговского», сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что информация о возгорании поступила к спасателям в 13.40. В 15.20 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 16.43 — ликвидирован.

Жертв и пострадавших в результате этого инцидента нет. К борьбе с огнем были привлечены 35 пожарных и шесть единиц техники.

Напомним, в Кировоградской области на Рождество произошел пожар в церкви «Святого Константина и Елены», расположенной в селе Копанки Маловисковского района. Возгорание возникло утром 7 января 2021 года, полностью ликвидировать пожар удалось в 13.55.