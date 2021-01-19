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На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

Необычный рекорд в ледяной воде установили на Франковщине (ФОТО, ВИДЕО)

19 янв 2021, 21:34
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На Франковщине сегодня, 19 января, установили первый в Украине рекорд по поднятию гири весом 16 кг в ледяной воде.

Рекорд был установлен в реке Быстрица под мостом между селами Драгобичаны и Лисец, сообщает издание «Галка».

На установление рекорда зарегистрировались 20 участников — все мужчины, хотя женщинам также предлагали принять участие.

По условиям установления рекорда участник должен был окунуться, потом зайти в воду по пояс, после чего засекали время — одну минуту — на протяжении которого человек должен поднять гирю как можно больше раз.

Наибольшее количество (59 раз) гирю поднял представитель патрульной полиции области Александр Точенников, а для установления всеукраинского рекорда посчитали количество раз поднятия гири всеми участниками (695 раз).

Поскольку представители Книги Рекордов из-за карантина не смогли приехать, им отправят данные о рекордном результате.

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»

На Франковщине установили рекорд по поднятию гири в ледяной воде, фото: «Галка»


Напомним, в августе 2020 года пятеро комбайнеров установили Национальный рекорд Украины путем покоса.


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