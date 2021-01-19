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Ракурс
На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

Незвичайний рекорд у крижаній воді встановили на Франківщині (ФОТО, ВІДЕО)

19 січ 2021, 21:34
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На Франківщині сьогодні, 19 січня, встановили перший в Україні рекорд з піднімання гирі вагою 16 кг у крижаній воді.

Рекорд було встановлено у річці Бистриця під мостом між селами Драгобичани і Лисець, повідомляє видання «Галка».

На встановлення рекорди зареєструвалися 20 учасників — усі чоловіки, хоча жінкам також пропонували взяти участь.

За умовами встановлення рекорду учасник мав зануритися, потім зайти у воду по пояс, після чого засікався час — одна хвилина — впродовж якого людина має підняти гирю якнайбільше разів.

Найбільшу кількість (59 разів) гирю підняв представник патрульної поліції області Олександр Точенніков, а для встановлення всеукраїнського рекорду порахували кількість разів підняття гирі всіма учасниками (695 разів).

Оскільки представники Книги Рекордів через карантин не змогли приїхати, їм відправлять дані про рекордний результат.

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»


Нагадаємо, у серпні 2020 року п’ятеро комбайнерів встановили Національний рекорд України шляхом покосу.


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