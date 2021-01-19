На Франківщині встановили рекорд з піднімання гирі у крижаній воді, фото: «Галка»

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На Франківщині сьогодні, 19 січня, встановили перший в Україні рекорд з піднімання гирі вагою 16 кг у крижаній воді.

Рекорд було встановлено у річці Бистриця під мостом між селами Драгобичани і Лисець, повідомляє видання «Галка».

На встановлення рекорди зареєструвалися 20 учасників — усі чоловіки, хоча жінкам також пропонували взяти участь.

За умовами встановлення рекорду учасник мав зануритися, потім зайти у воду по пояс, після чого засікався час — одна хвилина — впродовж якого людина має підняти гирю якнайбільше разів.

Найбільшу кількість (59 разів) гирю підняв представник патрульної поліції області Олександр Точенніков, а для встановлення всеукраїнського рекорду порахували кількість разів підняття гирі всіма учасниками (695 разів).

Оскільки представники Книги Рекордів через карантин не змогли приїхати, їм відправлять дані про рекордний результат.

Нагадаємо, у серпні 2020 року п’ятеро комбайнерів встановили Національний рекорд України шляхом покосу.