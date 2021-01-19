Володимир Черняк, фото: В.С.Білецький

https://racurs.ua/ua/n149243-odyn-iz-zasnovnykiv-narodnogo-ruhu-pomer-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Володимир Черняк, один із засновників Народного руху (з 1999 року — член Українського народного руху, згодом — Української народної партії), пішов із життя 18 січня у віці 79 років.

Повідомлення про це сьогодні, 19 січня, з’явилося на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом, — зазначається в повідомленні.

Черняк народився у 1941 році на Рівненщині. Навчався на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 1989 по 1991 рік був народним депутатом СРСР.

З 1998 по 2002 роки був народним депутатом України у складі Верховної Ради III скликання (переміг на виборчому окрузі № 153 у Рівненській області). За списками «Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» потрапив до Верховної Ради IV скликання (2002−2006 роки).

У 1994 році балотувався у мери Києва.

Черняк працював завідувачем відділу теорії та методології Інституту економіки НАН України, головним науковим співробітником Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

У 2001 році був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2001) «за значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі трудові досягнення та з нагоди 10-ї річниці незалежності України».

Нагадаємо, у червні 2018 року помер перший голова Верховного Руху Іван Драч.