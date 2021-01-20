Трамп хочет создать свою политическую партию. Фото: УП

https://racurs.ua/n149253-tramp-nadumal-sozdat-sobstvennuu-partiu-the-wall-street-journal.html

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Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, запланировал создать в стране новую политическую партию.

Создание новой политсилы американский лидер уже обсудил со своими соратниками. Трамп предложил ее назвать «Патриотической партией». Пока Белый дом не комментировал официально эту информацию, поэтому неизвестно, будет ли новая партия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

При этом у президента США начались конфликты внутри Республиканской партии. Так, Митч Макконнелл обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Как известно, в США основные партии — Демократическая и Республиканская. Дональд Трамп представляет республиканцев, но после штурма Капитолия отношения с партией ухудшились.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Пока еще действующий президент похвалил себя за то, что не начал новую войну и прокомментировал штурм Капитолия.