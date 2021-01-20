Венедиктова не будет лично сообщать о подозрении Тупицкому. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n149252-venediktova-ne-budet-lichno-soobschat-o-podozrenii-tupickomu.html

Ракурс

Александру Тупицкому, отстраненному главе Конституционного суда Украины (КСУ), генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет сообщать о подозрении лично.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишут «Українські новини».

Не будет, так как глава Конституционного суда уже уведомлен о подозрении 28 декабря 2020 года, — сказал представитель Офиса.

Других действий Венедиктова не намерена предпринимать, в частности лично встречаться с Тупицким для сообщения ему о подозрении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий считается таким, который уведомлен о подозрении и является подозреваемым с 28 декабря.

Ранее Тупицкий отреагировал на сообщение о подозрении 10-страничным заявлением Венедиктовой.

Он подчеркивает, что, согласно нормам законодательства о КСУ, судьям КСУ о подозрении должен сообщать генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

По словам Тупицкого, он не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве, поэтому его не могут вызвать на допрос в качестве подозреваемого.

Напомним, главу КСУ подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384 и ст. 386 Уголовного кодекса.