Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

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Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, в последние часы пребывания на этой должности помиловал 73 человека.

Для еще 70 человек он смягчил наказание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Среди этого перечня нет самого Трампа, членов его семьи и его личного адвоката Рудольфа Джулиани. Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп обсуждал с советниками возможность таких действий, чтобы защититься от возможных преследований после завершения президентской каденции.

В последние часы президентства Трамп, в частности, помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона, которого обвиняли в присвоении средств, которые собирались на строительство одного из главных предвыборных обещаний Трампа — пограничной стены между США и Мексикой.

Также Трамп помиловал американского предпринимателя Элиота Бройдо, который активно его поддерживал. Бройдо ранее признал себя виновным в нарушении законов о лоббировании.

Кроме того, помилован бывший мэр Детройта Кваме Клиппатрик, который отбывал 28-летний срок заключения по обвинению в коррупции, и политконсультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который имел отношение к делу предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной.

Среди помилованных Трампом лиц есть двое рэпперов — Лил Уэйн (Дуэйн Картер) и Кодак Блэк (Билл Капри). Они были осуждены за связанные с оружием правонарушения. Помилование рэперов Трамп мотивировал, в частности, их участием в благотворительности.

Напомним, сегодня, 20 января, должна состояться инаугурация преемника Трампа — представителя Демократической партии Джо Байдена.