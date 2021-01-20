Трамп помиловал более 70 человек в последние часы президентства — деталиhttps://racurs.ua/n149251-tramp-pomiloval-bolee-70-chelovek-v-poslednie-chasy-prezidentstva-detali.htmlРакурс
Дональд Трамп, действующий президент США, в последние часы пребывания на этой должности помиловал 73 человека.
Для еще 70 человек он смягчил наказание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Среди этого перечня нет самого Трампа, членов его семьи и его личного адвоката Рудольфа Джулиани. Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп обсуждал с советниками возможность таких действий, чтобы защититься от возможных преследований после завершения президентской каденции.
В последние часы президентства Трамп, в частности, помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона, которого обвиняли в присвоении средств, которые собирались на строительство одного из главных предвыборных обещаний Трампа — пограничной стены между США и Мексикой.
Также Трамп помиловал американского предпринимателя Элиота Бройдо, который активно его поддерживал. Бройдо ранее признал себя виновным в нарушении законов о лоббировании.
Кроме того, помилован бывший мэр Детройта Кваме Клиппатрик, который отбывал 28-летний срок заключения по обвинению в коррупции, и политконсультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который имел отношение к делу предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной.
Среди помилованных Трампом лиц есть двое рэпперов — Лил Уэйн (Дуэйн Картер) и Кодак Блэк (Билл Капри). Они были осуждены за связанные с оружием правонарушения. Помилование рэперов Трамп мотивировал, в частности, их участием в благотворительности.
Напомним, сегодня, 20 января, должна состояться инаугурация преемника Трампа — представителя Демократической партии Джо Байдена.