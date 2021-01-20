ДТП с военными. Фото: autoassa.ru

https://racurs.ua/n149250-dtp-s-voennymi-na-yavorovskom-poligone-postradali-13-boycov-foto-video.html

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось во Львовской области.

Во вторник, 19 января, в селе Старичи на Яворивском полигоне, перевернулся военный грузовик «КрАЗ», который перевозил военнослужащих Вооруженных сил Украины. Грузовик съехал с дороги в кювет и перевернулся на левый бок. Об этом 20 января сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

В результате аварии 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницы попали восемь бойцов, а пять отпустили в расположение воинской части. Остальные 18 военнослужащих пока за медицинской помощью не обращались.

Тем временем медики в эфире ТСН сообщили, что состояние пострадавших в ДТП на Яворовском полигоне остается средней тяжести. У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы. Двоих из военных должны прооперировать уже сегодня, 20 января.

Напомним, 13 января в Ростовской области произошло ДТП — перевернулся автобус, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк. В салоне транспортного средства находились 15 человек, большинство из них — жители Донецкой области. В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали с травмами.