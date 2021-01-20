ДТП з військовими. Фото: autoassa.ru

https://racurs.ua/ua/n149250-dtp-z-viyskovymy-na-yavorivskomu-poligoni-postrajdaly-13-biyciv-foto-video.html

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Дорожньо-транспортна пригода із постраждалими трапилася у Львівській області.

У вівторок, 19 січня, в селі Старичі на Яворівського полігоні, перевернулася військова вантажівка «КрАЗ», яка перевозила військовослужбовців Збройних сил України. Вантажівка з’їхала з дороги в кювет і перекинулась на лівий бік. Про це 20 січня повідомила прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Внаслідок аварії 13 військовослужбовців дістали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. До лікарень потрапили восьмеро бійців, а п’ятьох відпустили у розташування військової частини. Інші 18 військовослужбовців поки за медичною допомогою не звертались.

Тим часом медики в ефірі ТСН повідомили, що стан постраждалих у ДТП на Яворівському полігоні залишається середньої тяжкості. У п’яти постраждалих лікарі діагностували переломи та удари. Двох із військових мають прооперувати вже сьогодні, 20 січня.

Нагадаємо, 13 січня в Ростовській області сталася ДТП — перекинувся автобус, який їхав із Москви до окупованого Донецька. В салоні транспортного засобу перебували 15 осіб, більшість з них — мешканці Донецької області. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще трьох госпіталізували з травмами.