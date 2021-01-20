Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: brovmedcentr

https://racurs.ua/ua/n149249-chomu-ne-varto-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-za-vlasnyy-kosht-rozpoviv-lyashko.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися в лютому. Українці не повинні робити щеплення у приватних структурах, запевняє МОЗ.

Уряд робить все можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безкоштовно двома дозами вакцини, повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

На перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт, — заявив заступник глави МОЗ.

Усіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я.

Тому, коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Нагадаємо, Україна проводить переговори із виробниками шести вакцин і отримає понад 900 тис. доз вакцини від коронавірусу протягом місяця.

При цьому вакцинація на комерційній основі відбуватиметься одночасно із державною, безкоштовною.

Наразі Україна домовилася лише про придбання партії на 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac.

За останню добу коронавірус Україні підхопили 4 тис. 383 осіб, зокрема 161 дитина та 239 медичних працівників.