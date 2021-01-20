За добу в Україні понад 2 тис. осіб госпіталізували через COVID-19. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149246-za-dobu-ponad-2-tys-ukrayinciv-gospitalizuvaly-cherez-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавірус за добу в Україні підхопили 4 тис. 383 українців.

За 19 грудня в країні захворіли 161 дитина та 239 медичних працівників. До лікарень потрапили 2 тис. 11 осіб, а 212 пацієнтів померли від хвороби. Одужали від коронавірусу 14 тис. 501 особа. Вчора було здійснено 45 тис. 790 тестувань. Про це 20 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 606 випадків, Запорізькій області — 423 випадки, Харківській ­— 335, Київській — 226 та Одеській — 223 областей.

За час пандемії в Українізахворіли 1 тис. 172 тис. 38 осіб, а одужали 900 тис. 749 пацієнтів. Коронавірус забрав життя 21 тис. 258 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 606 випадків;

Вінницька область — 178 випадків;

Волинська область — 103 випадки;

Дніпропетровська область — 157 випадків;

Донецька область — 208 випадків;

Житомирська область — 92 випадки;

Закарпатська область — 76 випадків;

Запорізька область — 423 випадки;

Івано-Франківська область — 149 випадків;

Київська область — 226 випадків;

Кіровоградська область — 39 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Львівська область — 195 випадків;

Миколаївська область — 114 випадків;

Одеська область — 223 випадки;

Полтавська область — 158 випадків;

Рівненська область — 111 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 120 випадків;

Харківська область — 335 випадків;

Херсонська область — 48 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Черкаська область — 200 випадків;

Чернівецька область — 198 випадків;

Чернігівська область — 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 січня коронавірус в Україні підхопили 3 тис. 939 українців. Захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників. Медики вирішили госпіталізувати 801 особу, а 177 пацієнтів померли від ускладнень.