США ввели санкції проти компанії з Одеси. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n149245-ssha-vvely-sankciyi-proty-kompaniyi-z-odesy-cherez-venesuelsku-naftu.html

Ракурс

Санкції проти компанії з України запровадили Сполучені Штати Америки.

Одеську компанію Fides Ship Management у Вашингтоні звинувачують у транспортуванні венесуельської нафти. Компанія була зареєстрована в 2015 році в Суворовському районі Одеси. Також обмеження запровадили проти кораблів Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (всі троє ходять під камерунським прапором). Про це повідомляє «Голос Америки».

Влада США пояснила, що санкції спрямовані на те, щоб президент країни Ніколас Мадуро і його прихильники не могли привласнювати собі активи народу Венесуели.

Як відомо, американські санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA були запроваджені в 2019 році, після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а Мадуро закликали до відставки. Згодом під обмежувальні заходи потрапляли танкери під прапорами третіх країн.

Нагадаємо, в серпні 2019 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запровадив нові санкції проти урядовців Венесуели, спрямовані на блокування їхніх активів.