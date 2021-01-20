США ввели санкции против компании из Одессы. Фото: comments.ua

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Санкции против компании из Украины ввели Соединенные Штаты Америки.

Одесскую компанию Fides Ship Management в Вашингтоне обвиняют в транспортировке венесуэльской нефти. Компания была зарегистрирована в 2015 году в Суворовском районе Одессы. Также ограничения ввели против кораблей Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все три ходят под камерунським флагом). Об этом сообщает «Голос Америки».

Власти США объяснили, что санкции направлены на то, чтобы президент страны Николас Мадуро и его сторонники не могли присваивать себе активы народа Венесуэлы.

Как известно, американские санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA были введены в 2019 году, после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а Мадуро призвали к отставке. Впоследствии под ограничительные меры попадали танкеры под флагами третьих стран.

Напомним, в августе 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел новые санкции против чиновников Венесуэлы, направленные на блокирование их активов.